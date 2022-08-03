“الدبيبة” يؤكد على أن وزارة الصحة ستتولى متابعة أوضاع المصابين في انفجار بنت بيه وايفاد من تتطلب حالته العلاج بالخارج

قام رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بزيارة تفقدية رفقة وزير الصحة المكلّف “رمضان أبوجناح”، ورئيس دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

حيث توجه بزيارة تفقدية لأوضاع المصابين في حادثة بنت بيه بمستشفى الحروق والتجميل بطرابلس، كما استمع “الدبيبة” إلى ظروفهم الصحية ، وأكد لهم أن وزارة الصحة ستتولى متابعة أوضاعهم وايفاد من تتطلب حالته العلاج بالخارج ، حيث تم التنسيق لإيفادهم لدول تونس واسبانيا وايطاليا.

وفي ختام الزيارة أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة الاهتمام بالمرافقين وتوفير السكن المناسب لهم تقديرًا لظروفهم.

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