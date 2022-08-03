“المبروك” يبحث سبل توثيق التواصل والتعاون المشترك بين وزارة المالية والجهات التابعة لها

اجتمع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، بحضور المدراء التنفيذيين للجهات التابعة لوزارة المالية والواقعة في نطاق اشرافها وبعض الإدارات الفنية بديوان الوزارة .

تناول الاجتماع بحث سبل توثيق التواصل والتعاون المشترك بين وزارة المالية والجهات التابعة لها لأجل حل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها وتطوير أدائها من جهة ولطرح افكار ورؤي جديدة للتعاون المثمر بين الجهات التابعة بشكل يخدم المصلحة العامة والمشتركة من جهة أخرى .

إلى جانب أهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بالمؤسسات التابعة للوزارة وكيفية معالجتها لأجل خلق مناخ مناسب للعمل يُفسح المجال لإنجاز الاعمال باكبر قدرٍ من الكفاءة، وكذلك إمكانية دخول بعض الجهات التابعة للوزارة في مشاريع استثمارية مشتركة في اطار التشريعات المنظمة لاعمالها .

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية مابين الوزارة والجهات التابعة لها من أجل مزيد من التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة في إطار يخدم المصلحة العامة .

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