الوطنية للنفط تبحث ملفات التعاون المشترك مع شركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة

اجتمع رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بمستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء “أسامة الضراط” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد عمر المشاي” و رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة “عبد السلام الأنصاري”.

تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبيْن و الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، ممثلة في المحافظة على استمرارية تزويدات محطات الكهرباء بالغاز، ووضع الحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات، كما تم التطرق إلى إمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة ودراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد المحطات بالطاقة البديلة.

كما أطْلع “عبد السلام الأنصاري” الحضور على مشاريع الجهاز، والأعمال التي قام بها في الفترة الماضية ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

من جانبه أشاد “بن قدارة” بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، مؤكداً بأن الأولية القصوى بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة كهرباء أوباري ومحطة غرب طرابلس بأسرع ما يمكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية