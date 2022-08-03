عقود النفط تستقر على ارتفاع بنسبة 2 بالمئة قبيل اجتماع أوبك+

ناقلة تستعد لنقل مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة في طبرق إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24

اختتمت أسعار العقود الآجلة للنفط، يوم الثلاثاء، على ارتفاع بنحو 2 بالمئة، وسط قلق التجار من أن اجتماع منتجي أوبك + هذا الأسبوع قد لا يؤدي إلى مزيد من التعزيز في المعروض من النفط الخام.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اليوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة 1.65 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 101.68 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.60 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 95.49 دولار.

وغذت الحرب في أوكرانيا المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية وأدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي مارس الماضي، قفز برنت بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولارًا للبرميل.

وترى أوبك + أن المعروض من النفط لهذا العام أقل بقليل مما كان يعتقد في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع تستعد فيه مجموعة المنتجين لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية الشهر المقبل.