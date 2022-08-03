اجتماع مؤسسة النفط مع شركة البريقة وهذه التفاصيل

أخبار ليبيا 24

عقد، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة.

وقالت المؤسسة، إن الاجتماع استعرض النشاط العام للشركة، وناقش أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية لها.

وأضافت، أن مسؤولي الشركة أطلعوا مجلس الإدارة على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا.

وقالت، إن مسؤولي الشركة أكدوا استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن مجلس الإدارة أثنى على جهود شركة البريقة، وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم.

وقالت، إن المجلس أكد على دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.