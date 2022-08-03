اجتماع مؤسسة النفط مع شركة البريقة وهذه التفاصيل

أخبار ليبيا 24
عقد، مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة.
وقالت المؤسسة، إن الاجتماع استعرض النشاط العام للشركة، وناقش أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية لها.
وأضافت، أن مسؤولي الشركة أطلعوا مجلس الإدارة على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا.
وقالت، إن مسؤولي الشركة أكدوا استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن مجلس الإدارة أثنى على جهود شركة البريقة، وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم.
وقالت، إن المجلس أكد على دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.
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