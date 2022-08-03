صعود للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 03 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 03 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8696 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9543 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9263 دينار، والدولار الكندي 3.3761 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2713 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2957 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3258 دينار، والدينار التونسي 1.5481 دينار، والدرهم المغربي 0.472 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 03 اغسطس 2022: