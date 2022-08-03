بحث تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع قطر في مجال الطيران والنقل الجوي

أخبار ليبيا 24

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعًا مع سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، لمناقشة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي، وفتح مجالات التدريب وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلبة الليبيين في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحث تأهيل عدد من العناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية، والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات.

كما بحث الجانبين سبل التعاون المشترك في إمكانية تنفيذ برامج الدورات التدريبية من خلال تفعيل برتوكول التعاون الموقع بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون وتأهيل عدد من العناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات.

وأكد السفير القطري خلال هذا اللقاء على تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ضرورة تعميق وتميز العلاقات وعلى الدفع بالتعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا مثمرا بين البلدين.