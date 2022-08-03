الوطنية للنفط والكهرباء يبحثان الإستثمار في الطاقات المتجددة وتزويد المحطات بالغاز

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالعاصمة طرابلس خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري، استمرارية تزويد محطات الكهرباء بالغاز ، وإمكانية الإستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في توفير وبيع الوقود والغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في السوق العالمية.

وأكد بن قدارة بأن الأولوية القصوى بالنسبة لمؤسسة النفط، هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطتي كهرباء أوباري، وغرب طرابلس بأسرع ما يمكن.