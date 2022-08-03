خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-08-03 12:59:27

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي يشرع في توفير السيولة بفروع المصارف استعداداً لصرف مرتبات شهر يوليو 2022 ، حيث وصلت هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة الثالثة هذا الأسبوع بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس 40 مليون لفروع مصرف الجمهورية و20 مليون لفروع مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية ، ويعمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي مناطق ليبيا .

#صدى #ليبيا

2022-08-03 12:59:27

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