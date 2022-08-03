ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

حيث ارتفع سعر صرف الدولار 20 درهما مسجلا 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين هبط سعر اليورو 20 دهما إلى 4.95 دينار من 4.97 دينار أمس، وخسر سعر الجنيه الإسترليني 10 دراهم مسجلا 5.92 دينار مقابل 5.93 دينار أمس.

واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

في حين لم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.72 دينار من 0.71 دينار أمس.