الوطنية للنفط تناقش مع شركة الجوف توسيع أعمالها بالقطاع

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وحضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مع رئيس لجنة إدارة شركة “الجوف” للتقنية النفطية “مجدي إمساعد” وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

وقد بحث الاجتماع النشاط العام للشركة وأعمالها المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، ومناقشة المشاكل التي تواجهها التي من أبرزها الديون المستحقة والسبل الكفيلة بتجاوزها لتحقيق مستهدفاتها واستمرار توسيع أعمالها.

بدوره طالب مجلس إدارة المؤسسة مسؤولي شركة “الجوف” بالسعي لمواكبة التطور الحاصل في مجال التقنية النفطية، والمحافظة على نسبة التكاليف وحجم الأعمال المنجزة، وإعداد خطط طويلة المدى.

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