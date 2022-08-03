(وال) تتابع آخر مستجدات عمل لجنة قبول طلبات القروض السكنية بطبرق 

طبرق 03 أغسطس 2022 (وال) _ تابعت _ وكالة الأنباء الليبية _ آخر مستجدات عمل لجنة قبول طلبات القروض بمدينة طبرق، وذلك في تغطية خاصة لعمل لجنة استلام ملفات طلبات المواطنين بشأن مبادرة القروض السكنية.

هذا و واكبت ” الوكالة ” عن كثب عمل اللجنة المكلفة من قبل اللجنة الفرعية بالمجلس المحلي طبرق، لاستلام طلبات المواطنين، للحصول على القروض السكنية، لمن يستحقونها في مدينة طبرق.

وفي تصريح لعضو لجنة قبول الطلبات “فتحي الشريف” (لوال) قال: أن عمل اللجنة بدأ فعلياً بتاريخ 2022/7/31، بعد أن أصدر (فرج بوالخطابية) رئيس المجلس التسيري طبرق قرار تشكيل اللجنة في وقت سابق.

وتابع الشريف موضحًا، آلية قبول الملفات التي أستوفت كافة الإجراءات المحددة وفق الشروط التي وضعت من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث وصل إلى الآن حوالي 650 طلب، تم استلامهم فعلياً من قبل اللجنة التي لا زالت تعمل على فترتين صباحية ومسائية بمبنى الضرائب سابقاً.

وبحسب متابعة الإعلامي (بوبكر إبراهيم الرفادي) فإن الخطوات التي قام بها عميد بلدية طبرق هي إصدار تعليماته إلى اللجنة، بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالنماذج والمستندات المطلوبة مجاناً أمام كافة المواطنين، موضحاً الإجراءات التي سوف تتخذها البلدية، بشأن بعض المواطنين الذين تحصلوا على أرقام طلبات الحصول على القروض السكنية، عن طريق منظومة مصرف الادخار، والذين لم ترد أسمائهم بالكشوفات الرسمية. (وال _ طبرق) ف و

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