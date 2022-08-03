الاقتصاد تتابع مع غرفة التجارة ببنغازي توريد السلع الأساسية وفقاً للمعايير الليبية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، إجتماعًا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، لمتابعة سير عمل الغرفة ووضع آلية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال وتحسين جودة الخدمات ومتابعة توريد السلع الأساسية وفقاً لمواصفات المركز الوطني والمعايير القياسية الليبية، بما يضمن توفير مخزون إستراتيجي يسهم في إستقرار السوق المحلي .

كما تم الإتفاق على إعداد مقترح للاستثمار إعمار معرض بنغازي، لما له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية .

وأكد الحويج أن الوزارة تعمل على تحفيز قطاع الإستثمار وتوفير الدعم اللازم من خلال القوانين والتشريعات .