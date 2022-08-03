بنك ABC يفوز بالأفضل من ناحية “الابتكار في الصيرفة الرقمية” في الشرق الأوسط

حصد بنك ABC الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة “ذي بانكر” للابتكار في الصيرفة الرقمية على مستوى الشرق الأوسط للعام 2022″ المقدمة من الفاينانشال تايمز؛ وتؤكد الجائزة نجاح برنامج التحوّل الرقمي للمجموعة متعدد السنوات والذي يهدف إلى بناء “بنك المستقبل”، مع تعزيز الابتكار والتحوّل المصرفي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما وراءها. وتمثل الجائزة اعترافًا بنهج البنك الابتكاري المرن القائم حصرياً على الحوسبة السحابية، والذي يتمحور حول احتياجات العملاء، ويسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز وتجاوز النماذج المصرفية القديمة لصيرفة الجملة والتجزئة.

وتعليقًا على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC بالوكالة “صائل الوعري” : “يشرفنا الفوز بجائزة “ذي بانكر” للابتكار في الصيرفة الرقمية عن منطقة الشرق الأوسط، إن حصولنا على هذه الجائزة يلهمنا لمواصلة الاستثمار والابتكار لبناء “بنك المستقبل”، حيث يعد الابتكار جوهر استراتيجيتنا لبناء “بنك المستقبل”، ونحن ملتزمون بإنشاء منصة رقمية جديدة تستفيد من منظومتنا الرقمية لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا “.

وقد أضاف قائلًا: كما أتقدم بخالص الشكر لمجلة ذي بانكر على هذا التقدير المرموق، كما أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارتنا ومساهمينا وزملائنا على التزامهم برحلتنا المستمرة نحو التحول الرقمي”.

وبالنيابة عن مجلة “ذي بانكر” قالت نائب رئيس قسم التحرير، ليز لوملي:” لقد كان بنك ABC مبدعًا فيما يتعلق بالتحوّل الشامل لكل من بنك التجزئة والجملة للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، بينما قدمت أهداف مختبرات بنك ABC للابتكار استراتيجية ابتكار واضحة وناضجة”.

وقد تم خلال عملية التقييم أخذ ثلاثة نماذج رئيسية في الاعتبار، وهي التحوّل الرقمي المتسارع لبنك الجملة وعمليات نشر التقنيات الرقمية الرائدة التي غيرت رحلة تجربة العملاء، بما في ذلك الخدمة الرقمية الأولى من نوعها على النطاق الإقليمي لتأهيل ودمج العملاء الجدد من الشركات ومنصة حديثة لتمويل سلاسل التوريد؛ الابتكارات المستمرة المدفوعة باحتياجات العملاء في بنك “إلى” الرقمي المتاح عبر الهواتف المحمولة فقط، بما في ذلك إطلاق 24 إصدارًا للتطبيق خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، ودور مختبرات الابتكار في مجموعة بنك ABC في قيادة الابتكار الرقمي داخل المجموعة وعبر الصناعة المصرفية.

الأمر الأجدر بالملاحظة أنّمختبرات الابتكار قد قامت بتسهيل عمليات دفع رئيسية بالعملة الرقمية، وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومؤسسة جيه بي مورجان، إضافة إلى قيادة عملية تحوّل رئيسية نحو السحابة الإلكترونية لصيرفة الجملة، الأمر الذي مكن البنك من أن يعتمد بشكل متزايد على المرونة والابتكار والاستناد على البيانات.

وتُعدُّ جوائز مجلة “ذي بانكر” للابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية من الجوائز المرغوبة للغاية، حيث تمثل معيارًا للتميز في الابتكار وتعترف بمبادرات الرقمنة الأكثر قدرة على إحداث التحوّل في الصناعة المصرفية العالمية. وبالإضافة إلى تقييم التطبيقات التكنولوجية الرائدة، فقد قام المنظمون بقياس دور القيادة والثقافة والتعاون في تحقيق النجاح، وقد تفوق بنك ABC في جميع تلك الجوانب.

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