الحرس البلدي أوجلة يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في المدينة

أوجلة 03 أغسطس 2022 (وال) _ ضبط جهاز الحرس البلدي أوجلة، خلال جولات التفتيشية على محلات ومطاعم وأسواق المدينة، مواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2017، ومواد تنظيف وأطعمة يرجع تاريخ انتهاء صلاحياتها لقبل 4 سنوات.

من جهته، أكد عميد (يونس المجبري) رئيس فرع الجهاز بالمدينة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من كتابة محضر بالواقع، ومن ثم غلق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر، ومصادرة جميع المنتجات لغرض إعدامها.

هذا وأكد مقدم (محمد عقيلة): أن جهاز الحرس البلدي أوجلة اتخذ بعض الإجراءات ضد البائع، وهو أحد العاملة الأفريقية الوافدة، مثل الغرامة المالية، وتوقيف عن مزوالة أي نشاط تجاري داخل بلدية أوجلة، كما تم استدعاء صاحب المحل وهو أحد مواطني المدينة، بغرض تسليم المحل له. (وال _ أوجلة) أ س

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