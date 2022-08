قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث، إنّ الاجتماع القادم لمجلس الإدارة سيناقش مسألة تعديل سعر الصرف وبعض اللوائح التنظيمية وجهود توحيد المصرف.

ونقل موقع أفريكونا المتخصص في الإقتصاد المغاربي عن غيث قوله أنّه لم يحدد موعد الاجتماع لحد الآن ولم توجه الدعوات لأعضاء مجلس الإدارة,

ولفت بحسب الموقع المغاربي إلى أن بيانات مصرف ليبيا المركزي موحدة ولا علم لنا بتقارير الإيرادات والإنفاق لكونها تصدر عن الإدارة العامة في المصرف المركزي في طرابلس.

The post تعديل سعر الصرف.. عضو مجلس إدارة مصرف المركزي يتحدث عن التفاصيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا