“الكيلاني” تبحث آلية عمل مشروع منحة الزوجة والأبناء

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” اليوم الثلاثاء 2 أغسطس ، بمدير عام مشروع منحة الزوجة والأولاد “ناصر الطرشاني”ومشرف عام المشروع “ناجي بازينة” لمتابعة سير تنفيذ المشروع ومناقشة موضوع الملحق الذي تم إرساله للمصارف .

حيث شددت “وفاء الكيلاني” على ضرورة الإسراع في الصرف وتشكيل لجنة للمتابعة معالجة التأخير في الإيداع في حسابات المستفيدين ، وضرورة صرف منحة الليبيات المتزوجات من أجانب خلال هذه الفترة.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة كيفية إدراج الوكيلات على معاشات الضمان لصالح أبنائهم واستحقاقهن للمنحة في حالة عدم الحصول علي مرتبات من الجهات العامة، كما تم التطرق لمتابعة تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق 18 حيث سيتم استلام الدفعة الثانية من بطاقة إيفاء قريباً.

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