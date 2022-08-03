مخاوف من تأثير حركة سلاسل التوريد العالمية في مضيق تايوان بسبب التوتر بين الصين وأمريكا

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر اقتصادين في العالم، قد زاد من مخاوف اضطراب حركة الملاحة في مضيق تايوان، وهو واحد من أهم الممرات المائية في العالم.

ويعد مضيق تايوان الممر المائي الأكثر ازدحامًا في العالم، فأي اضطراب لحركة الملاحة به قد تؤثر بقوة على حركة سلاسل التوريد العالمية.

فهو الطريق الرئيسي للسفن التي تحمل المنتجات والبضائع من أكبر الدول المصنعة في آسيا، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، بجانب الكثير من نقاط التوزيع الأخرى حول العالم.

ويمر من خلال المضيق ما يقرب من نصف حاويات العالم، ونحو 88 % من أكبر سفن العالم حمولة، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ.