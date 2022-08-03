وصول آلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير و461 حاوية لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحبوب أدم أي ،الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 16 ألف و500 طن طن من حبوب القمح و11 ألف و500 طن من حبوب الشعير، بالإضافة لوصول سفينة نقل الحاويات ألدرا، الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية،وعلى متنها عدد 337 حاوية لبضائع متنوعة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السفينة سينق، الوكيل الملاحي لشركة الدليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 72 حاوية لسلع مختلفة.

بالإضافة لدخول السفينة لونا أف، الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 52 حاوية محملة ببضائع متنوعة .