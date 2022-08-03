شركة البريقة تطلع المؤسسة الوطنية للنفط بسير العمل

اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء 2 أغسطس بحضور “خليفة عبد الصادق”و “أحمد عمار” و ” حسين صافار” مع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة”لتسويق النفط “إبراهيم أبوبريدعة”وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

وتم خلال هذا الاجتماع استعرض النشاط العام للشركة، ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها سير عمل الشركة، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.

كما أطلع مسؤولو شركة “البريقة”، مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم .

وأشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجهود الشركة “البريقة” وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.

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