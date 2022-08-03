اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% بعد قرار أوبك+

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نيويورك 03 أغسطس 2022 (وال) -صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو (2%)، بعد أن اتفقت دول مجموعة “أوبك+” على زيادة متواضعة في إنتاجها بواقع (100) ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر 2022.

وبحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (1.97%)، إلى (96.28) دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة (1.42%)، إلى (101.97) دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.(وال نيويورك) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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