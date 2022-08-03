هبوط أسعار النفط إلى ما دون المئة دولار للبرميل

ناقلة تستعد لنقل مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة في طبرق إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنسبة 3 بالمئة مع تسارع الخسائر، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي وبعد أن قالت أوبك + إنها سترفع إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا.

وانخفض سعر خام برنت القياسي في حدود 1.9 بالمئة نزولا إلى مستويات 98.7 دولار ليعاود الهبوط دون مستويات الـ 100 دولار للبرميل بعدما نجح في تجاوز مستويات الـ102 دولار للبرميل في وقت سابق بعد قرار أوبك+.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب 92 دولار للبرميل بانخفاض في حدود 2 بالمئة بعد الصعود إلى مستويات قرب الـ 97 دولار للبرميل عقب قرار أوبك+.

وأشارت أوبك وحلفاؤها إلى احتمال تباطؤ الطلب في قرارها رفع الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا، وهو جزء ضئيل من إجمالي إنتاج المجموعة وزيادة أقل بكثير مما أضافته في الأشهر الأخيرة.

قال المندوبون إنهم قلقون من ركود محتمل في الولايات المتحدة وأن إغلاق كوفيد_19 في الصين سيؤدي إلى تآكل الطلب.

وتسببت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار جميع أنواع الطاقة. مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود ورفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.