موقع إيطالي: مشروعات في شمال إفريقيا وليبيا والساحل بقيمة 37.2 مليون يورو

ذكر موقع “ديكود 39 ” الإيطالي اليوم الأربعاء أن وزارة الخارجية الإيطالية تطلق حزمة من التدخلات مع صندوق الهجرة بقيمة إجمالية تبلغ 37.2 مليون يورو وذلك كمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة في شمال إفريقيا والساحل وغرب إفريقيا .

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن الأمر يتعلق بإجراء يؤكد اهتمام إيطاليا فيما يخص مكافحة تهريب المهاجرين ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تفاقم الأزمة الغذائية في مجال الهجرة والمبادرات سيتم تنفيذها في المجالات ذات الأولوية التقليدية لاستراتيجية الهجرة الإيطالية مع التركيز على دعم المجتمعات المحلية التي تستقبل المهاجرين في بلدان العبور .

وأكد الموقع من جانبه جرى تمويل ثلاثة مشروعات في ليبيا واثنان في النيجر وواحد في منطقة الساحل من أجل تحسين إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وبالإضافة لذلك سيكون هناك أنشطة مختلفة في غرب إفريقيا من بينها تدخلات في نيجيريا وساحل العاج بهدف تعزيز القدرة على إدارة تدفقات الهجرة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سيكون هناك أيضاً حملات إعلامية في منطقة الساحل وكوت ديفوار بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية وفقا للموقع .

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