«أوبك+» تُوافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً

وافقت مجموعة تحالف “أوبك+”، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، زيادة إنتاجها النفطي شهر سبتمبر 2022م بواقع 100 ألف برميل يوميا، وذلك على الرغم من ضغوطات أمريكية لضخ المزيد من الخام.

واجتمعت “أوبك+” وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط، إذ يضخ معظم أعضائها بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى وغير قادرين على تلبية الدعوات الأمريكية لزيادة الإنتاج للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقبل ذلك أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ “أوبك+” بزيادة مستهدف الإنتاج لشهر سبتمبر 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ويأتي ذلك بعد الموافقة على زيادة بأكثر من 600 ألف برميل يوميا في شهر أغسطس 2022.

ووفقا للبيان النهائي عن الاجتماع، فإن حصتي روسيا والسعودية من الزيادة ستكون 26 ألف برميل في اليوم لكل منهما، كذلك أشار البيان إلى أن موعد اجتماع “أوبك+” القادم سيكون في 5 سبتمبر 2022.

كذلك حذر البيان من تراجع الاستثمارات في قطاع النفط، وقال إن الاستثمار غير الكافي في القطاع سيكون له تأثير على الإمدادات إلى السوق بعد العام 2023.

وأشار البيان إلى أن مخزون النفط التجاري في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو الماضي كان أقل بواقع 163 مليون برميل من مستوى العام الماضي، وأقل بواقع 236 مليون برميل من مستوى 2015 – 2019.

وتجتمع دول مجموعة “أوبك+” بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.

وخفضت مجموعة “أوبك+” في مايو 2020 الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن الوباء، ومنذ أغسطس 2021 نما إنتاج المجموعة بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وفي شهري مايو ويونيو من هذا العام (2022) زاد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا، وفي شهري يوليو وأغسطس 2022 بواقع 648 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع دول الخليج، الاتفاق على زيادة كبيرة في الإنتاج على خلفية محاولات دول غربية للحد من مشتريات النفط من روسيا.

