تطبيق بكم يرصد الحركة التجارية بميناء الخمس خلال شهر يوليو

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري طيلة شهر يوليو الماضي .

وقال المتحدث الرسمي للميناء عمر المنشاز، إن الميناء إستقبل عدد 19 سفينة تجارية ،على متنها بضائع مختلفة بعدد 1835 حاوية في حين تم شحن 12 السفينة بعدد 2456 حاوية .

وأضاف المنشاز أن عدد السيارات والآليات الموردة بلغت 2331، وإجمالي وزن البضائع بلغ 174319 ألف طن، ووزن الحبوب 115147 ألف طن، وسجل حجم البضائع المختلفة 32438 ألف طن، بينما بلغت البضائع المكيسة 26734 ألف طن، موضحا بأن الميناء لم يستقبل أي مواشي .

وأشار المنشاز بجهود العاملين في الميناء في إفراغ السفن في وقتها وتسليم البضائع لأصحابها.