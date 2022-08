“محمد عون” يشارك في الاجتماع الواحد والثلاثون لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء بمنظمة أوبك

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” فى الإجتماع الواحد و الثلاثون اليوم الإربعاء لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء فى “منظمة أوبك “وكذلك الدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم, لمناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم سير العمل ,بحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدي الأوبك “مصطفى بن عيسى” .

حيث تم الاتفاق على زيادة الإنتاج مئة ألف برميل( 100.000) برميل/يومي لشهر سبتمبر,وعلي أن يكون الإجتماع الثاني والثلاثون بتاريخ 5سبتمبر المقبل.

