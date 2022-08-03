المياه والصرف الصحي تؤكد تلوث مياه الشرب في عدد من مناطق طرابلس

أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم تلوث مياه الشرب في عدد من المناطق بمدينة طرابلس، وذلك استناداً إلى نتائج تحليل المياه التي أثبت وجود مؤشرات للتلوث والتي تخالف المواصفات الرئيسية لمياه الشرب.

وقال كريم لتطبيق بكم الاخباري، إن تلوث الوديان الجوفية بمياه الصرف الصحي، كان نتيجة قيام المواطنين بتعميق الأبار السوداء في المناطق غير مستكملة البنى التحتية، إضافة إلى قيام البعض بربط خطوط الصرف الصحي مع غرف المياه الصالحة للشرب.