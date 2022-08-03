“عون” يشارك في اجتماع الواحد والثلاثون لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء في منظمة أوبك

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد امحمد عون” بالمشاركة في الاجتماع الواحد والثلاثون (31) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء في منظمة أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء عبر تقنية الزوم، وبحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدي الأوبك “مصطفى عبدالله بن عيسى” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم سير عمل المنظمة، والاتفاق على زيادة الإنتاج مئة ألف برميل( 100.000) برميل/يومي لشهر سبتمبر .

كما اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع الثانى والثلاثون( 32) بتاريخ 5 سبتمبر 2022م .

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