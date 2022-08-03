وزارة الصحة تقدم توضيحات لمجلس الوزراء بخصوص تنفيذ قرار رقم 885 لسنة 2019

وجه وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية “توفيق الدرسي” خطاباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة بشأن إحالة وزارة الصحة لكشف يتضمّن بيانات 104 جهة من الجهات التابعة لها إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية،

ويأتي هذا الخطاب استجابةً لطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” بخصوص تقديم توضيحات من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (885) لسنة 2019 الخاص بلائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة.

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