صعود جديد للدولار ..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 04 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 03 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8753 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9543 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9148 دينار، والدولار الكندي 3.7937 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2715 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2966 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3273 دينار، والدينار التونسي 1.5437 دينار، والدرهم المغربي 0.4729 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 04 اغسطس 2022: