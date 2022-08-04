ميناء بنغازي البحري يستقبل سفن بضائع متنوعة وحبوب

أعلن ميناء بنغازي البحري عبر صفحته عبر الفيسبوك أمس الأربعاء أنه أستقبل سفينة نقل الحاويات (ألدرا) الوكيل الملاحي شركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 337 حاوية بضائع متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي أن دخول السفينة (سينق) الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية.

مؤكدا أن على متنها عدد 72 حاوية بضائع.

بالإضافة إلى دخول السفينة ( لونا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 52 حاوية محملة بسلع مختلفة.

فضلا عن دخول سفينة نقل الحبوب (أدم أي) الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية.

وعلى متنها 16500 طن من حبوب القمح.. و11500 طن من حبوب الشعير.