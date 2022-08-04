مؤسسة النفط تدرس سبل تطوير أعمال لشركة البحر المتوسط

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع فيسبوك أمس الأربعاء وضع استراتيجية لتطوير برامج وأعمال الشركات التابعة لشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية «الجوابي، وميد أويل، ومرزق»؛ بما يحقق عوائد مالية عالية للدولة الليبية.

جاء ذلك خلال استعراض المجلس نشاط شركة البحر المتوسط، والصعوبات والتحديات التي تواجهها.

والأعمال المنجزة والخطط المستقبلية المستهدفة في الاطار العام لتوجهاتها.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها الشركة، سواء في سوق العقارات أو مجال تقديم الخدمات النفطية للمؤسسة وشركاتها.

وتقديم الاستشارات والدراسات الهندسية والمكمنية والتدريب والتوريد وغيرها.

كما جدد المجلس دعمه الشركة لإنجاح إدارة ممتلكات وأصول المؤسسة بالخارج.