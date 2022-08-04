“الحاسي” يؤكد على تشكيل غرفة لمتابعة ملف الغاز والوقود والكهرباء

اجتمعت لجنة متابعة أزمة الوقود والكهرباء برئاسة رئيس الهيئة الرقابة الإدارية البيضاء “عبدالسلام الحاسي” اليوم الأربعاء 3 أغسطس وبحضور الاجتماع وكيل وزارة الداخلية ، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي ، مدير إدارة الرقابة على الشركات بفرع الهيئة بنغازي ، وممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط ، و بشركة الكهرباء ، والشركات الناقلة .

وأوضح “الحاسي” بأن هذا الاجتماع يأتي أستكمالاً للاجتماعات السابقة ولمتابعة ما تم أتخاذه من إجراءات لمعالجة المشاكل المتعلقة بالوقود والكهرباء والغاز.

كما أضاف “الحاسي” أنه بعد متابعة الهيئة لتلك القضايا مع الشركات تبين وجود العديد من المشاكل والتي تتطلب معالجة من الحكومة أو من المؤسسة الوطنية للنفط .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض موقف عام شركة البريقة حول عدم توفر الوقود والغاز خلال الأيام الماضية ، كما أوضحت الشركة بأن هناك ناقلات بدأت في تفريغ حمولتها من الوقود ، وهناك ناقلات تنتظر الانتهاء من إجراءاتها المالية لتدخل الموانئ الليبية و تبدأ في التفريغ.

كما تم خلال هذا الاجتماع أيضا تقديم بيان بالكميات الموجودة بالمخازن ، وماتم توزيعه على الشركات الناقلة، وتم إيضاح بأن الكميات المسحوبة من البنزين بدأت تنخفض عن المستويات التي وصلت إليها خلال الأيام الماضية لتصل خلال الأيام القادمة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل الأزمة .

وقدم “الحاسي” خلال هذا الاجتماع بعض الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء متابعة الهيئة مسالة توفر الوقود والمسحوبات اليومية ، والمشاكل والعراقيل التي تم مواجهتها نتيجة عدم استقرار عمليات السحب، وكذلك عدم انتظار وصول الناقلات للموانئ مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل طارئة.

هذا وأوضح عضو مجلس إدارة شركة البريقة بأن مشكلة عدم انتظام وصول الناقلات والمشاكل التي تحدث في بعض الأحيان هي نتيجة للمشاكل المالية مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ، وأنه خلال اجتماع المؤسسة تم مناقشة هذه الإشكالية وحالياً يتم التنسيق والعمل لحل هذه المشكلة مع الجهات ذات الاختصاص.

كما تم مناقشة أزمة النقص في تزويد بعض المناطق بغاز الطهي ، وأكد رئيس الهيئة بأنه وبالرغم من التحسن الحاصل في بعض المناطق وحل مشكلة أسطوانات الغاز في بعض المدن ، إلا أن هناك مناطق لايزال لديها نقص ، ولهذا لابد من تكثيف الجهود ما بين الجهات الضبطية والرقابية لضمان توفر مادة الغاز للمواطن

هذا وتم مناقشة موضوع تزويد محطات السرير والكفرة باحتياجاتها من الوقود والغاز ، وأكد ممثلون شركة البريقة بأن يتم تزويد محطات الكفرة والسرير بالكميات المطلوبة ، ولا توجد مشاكل حتى الأن.

وقام “الحاسي” بطرح نتائج متابعة اللجنة المكلفة بالإشراف على نقاط بيع وموزعي الغاز بالمناطق وما تم حياله ، مشدداً على ضرورة قيام مكاتب المتابعة والتفتيش بشركة البريقة والشركات الناقلة بدورها للقضاء على ظاهرة المتاجرة باحتياجات المواطن من الغاز، وأن تقوم الشركة بتقديم تقارير دورية للجهات المختصة حتى يتم أتخاذ الأجراء القانوني حيال المخالفين .

كما أكد ممثلون شركة البريقة والشركات الناقلة بأن الوضع العام لإنتاج وتوزيع الغاز يعتبر جيد ، ولكن وجود ظاهرة المتاجرة بمادة الغاز أدى إلى نقصها في بعض المناطق مما يتطلب قيام جهاز الحرس البلدي ووزارة الداخلية بدورها بمتابعة الموزعين والتأكد من التزامهم بتوزيع كامل الكميات المسلمة لهم.

هذا وتم مناقشة بند الكهرباء حيث شدد “الحاسي” على ضرورة إلزام أصحاب المصانع بتركيب عدادات للحد من استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء ، وأن يتم بذل الجهد لحل مشكلة الكهرباء ، وتقديم ما تحتاجه الشركة للحكومة ، وسيتم التنسيق مع الحكومة للتعجيل بدراسات تلك الطلبات وتنفيذها

وأوضح ممثلون شركة العامة للكهرباء بأن الوضع العام للشبكة يعتبر في هذه الفترة جيد حيث يتم الأن أنتاج حوالي 2300 ميقا ، في حين كان خلال الأيام الماضية حولي 1000 ميقا، وهذا بعد تحسن تزويد المحطات بالغاز،

كما أشار ممثلون الشركة إلى أهم المشاكل التي تعاني منها الشركة هي تأخر أعمال الصيانة لعدم توفر تغطية المالية، وكذلك نتيجة الأعطال وسعة الكوابل والاختناقات داخل مدينة بنغازي باعتبارها هي التي تستهلك الكمية الأكبر من الكهرباء.

وأكد ممثلون الشركة العامة للكهرباء بأنهم قاموا بتقديم كافة مشاكلهم ومختنقات الشركة إلى مجلس إدارة الشركة لتنفيذ بعض المقترحات ، وتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الصيانة حتى يتم تطوير الشبكة.

كما أكد “الحاسي” بأنه سيتم تشكيل غرفة لمتابعة ملف الكهرباء والوقود والغاز تشمل هيئة الرقابة الإدارية وشركة البريقة وشركة الكهرباء ، ووزارة الداخلية ، والتأكد من قيام كافة الجهات بدورها ، وإحالة تقارير دورية حتى يتم أتخاذ أجراء حيال أي مشكلة أو تقصير.

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