وال|  المرج .. بدء العمل في المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة  

المرج 04 أغسطس 2022 (وال) _ قال عميد بلدية المرج (وليد صلهوب) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن البلدية من أوائل البلديات التي بدأت في برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وتابع صلهوب: أجرينا عدة اجتماعات مع اللجنة العليا في طرابلس، ومسؤوليتنا الاجتماعية تدفعنا للوقوف الفعلي مع احتياجات المواطن، وننتظر تنفيذ البرنامج من قبل اللجنة العليا.

وأضاف: إن عملية التنفيذ تتطلب ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى التسجيل في المنظومة، المرحلة الثانية مطابقة البيانات على أرض الواقع، وشكلنا على ضوئها مجموعة من الفرق، و قسمنا عدد المستهدفين والذي بلغ عشرة آلاف على 20 فريق.

وأكمل: الفرق متكونة من أعضاء من هيئة الأوقاف والزكاة وأعضاء من وكالة العمل التطوعي والشؤون الاجتماعية، ومصرف الادخار، حيث تم اختيار الشباب الذين يتبعون لصندوق الزكاة ومكتب الأوقاف بالمرج، وذلك لحرصهم على الزيارات الميدانية ودقتهم في المعلومات والإجراءات.

وأكد صلهوب أن الترتيبات انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وتم إمداد الفرق بنثريات متواضعة، ووزعناهم على عشر مدارس وباقي المدارس يجرى فيها امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأشار عميد البلدية إلى أن البلدية حاولت تقليل عدد الإجراءات واختصارها على ملف المستندات والنماذج الخمسة، التي يتم بيعها في القرطاسيات، و تم التعميم على الحرس البلدي لمتابعة القرطاسيات لمنع استغلال المواطن أثناء بيع النماذج.

ونوه العميد إلى أهمية إحضار البطاقة الشخصية أثناء تقديم الملف، ويرفق الملف بصورة شخصية ووضع عائلي و شهادة مرتب الزوج والزوجة، وإن كان أحدهما أو كلاهما لا يعمل، يلزم ضرورة إرفاق ورقة من مكتب العمل والتأهيل تفيد بذلك.

وأكد أن الفرق بدأت العمل في المرج بشكل حقيقي على مدار اليوم، منقسمين إلى فترتين، فترة الصباح من الساعة التاسعة إلى 12 الظهر، وفترة المساء من الخامسة حتى العاشرة ليلاً.

وذكر إن القطاعات الخدمية المعنية جميعها تعمل على فترتين للانتهاء من العمل خلال أسبوع، وكل لجنة مسؤولة عن 540 فرد، ومن ثم تفرز الأوليات ويتم إحالتها للجنة العليا، انطلاقا للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإعلان عن الأسماء التي تم اختيارهم، ليتوجهو لمصرف الادخار ليتم التوزيع القروض والأراضي عليهم. (وال _ المرج) ب ع

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