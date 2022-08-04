أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضها إلى ما يقرب من أدنى مستوى لها في 6 أشهر

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث أدت مخاوف الإمدادات إلى انتعاش من أدنى مستوياتها في عدة أشهر وانخفضت في الجلسة السابقة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 96.88 دولارًا للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا، بزيادة 0.2 بالمئة، عند 90.87 دولارًا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أضعف مستوياتهما، منذ فبراير في الجلسة السابقة. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ومع اتفاق أوبك + على رفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.22 بالمئة أو 19 سنتا إلى 96.61 دولارا للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.17 بالمئة أو 14 سنتا إلى 90.68 دولارا للبرميل.

أوبك+ وزيادة إنتاج النفط

عمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك +، إلى زيادة الإنتاج في السابق، لكنهم كافحوا لتحقيق الأهداف لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكانات إنتاجهم.

ولا تزال توقعات الطلب على النفط، تخيم عليها المخاوف المتزايدة، من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضيق الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسياسة صارمة بشأن صفر كوفيد_19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الصادرات وخفض مصافي التكرير، كما سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا مفاجئا مع تباطؤ الطلب.