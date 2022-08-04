الوطنية للنفط تؤكد على ضرورة تطوير العملية التعليمية بمعهد النفط للتأهيل والتدريب

اجتمع اليوم الخميس الاجتماع التقابلي لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب، حيث تم تقديم عرض فني عن نشاط المعهد والصعوبات والتحديات التي تواجهه، ومناقشة الوضع المالي والقانوني بالإضافة الو التطرق لمستجدات الأعمال المنجزة المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع، و تطوير البنى التحتية بالمعهد منها مشروع إنشاء حوض السباحة و اللحام تحت سطح الماء .

كما أكد أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على أهمية المعهد ومخرجاته للقطاع لسد الاحتياجات من العمالة الوطنية منوهين إلى ضرورة العمل على تطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور في مجالات التعليم والتدريب بالتواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية وإبرام مختلف الاتفاقيات من أجل نقل المعرفة والعلوم الحديثة، وتحديث وتطوير المناهج الدراسية.

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