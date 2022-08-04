ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.70 دولار للأوقية

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ،فيما يترقب المستثمرين تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع، للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.70 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5% 1785.60 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.1% إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2% 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2022.55 دولار.