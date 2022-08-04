خاص.. منسق حراك فزان يصرح لصدى حيال أنباء عن قفل حقلي الشرارة والفيل .. وهذه المطالب

صرح منسق حراك فزان “بشير الشيخ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص أنباء عن قفل حقل الشرارة قائلاً: نعم سيتم قفل الحقول إذا لم يتم الموافقة على مطالب المحتجين.

وفي ذات السياق فإن مطالب الحراك تكمن في إعادة الشركات النفطية لمقراتها القانونية في فزان، وتفعيل مطارات فزان وإعادة الرحلات الدولية، وكذلك تعيين شباب الجنوب في الشركات النفطية وغيرها.

إلى جانب فتح المقاصة للمصرف المركزي سبها حتى تتوفر السيولة، حصة فزان من البعثات الدبوماسية والشركات الاستثمارية والايفاد الخارجي للدراسة، إنشاء طرق جديدة من القطرون الى الجفرة ومن غات الى الشويرف.

وأيضاً إنشاء مستشفى مركزي متكامل في فزان، ودعم وصيانة المشاريع الزراعية في فزان، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل شهر 6 القادم.

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