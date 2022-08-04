خاص.. “منسق حراك فزان”: في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب سيتم إغلاق كافة صمامات الحقول

قال منسق حراك فزان “السالك نينو” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس بأن فعلا الان الوضع الان في مدينة اوباري الممتدة قرابة من أوباري إلى الأبيض بثلاثة بلديات التي حصلت فيها هذه الفاجعة بتاريخ 1 أغسطس الجاري التي راح ضحيتها أكثر من 12 شاب و175 جريح والأعداد في زيادة إلى اليوم .

مؤكدًا: هذا نتيجة الغبن والتهميش الذي حصل في جنوبنا قرابة ثمانية أو تسعة سنوات تقريبًا بالنسبة لإغلاق الحقول فكلمة الفصل عند المكونات الاجتماعية بمناطق الجنوب في حالة الحكومة المركزية في طرابلس لم تستجيب إلى مطالبهم وهي ليست مطالب بل حقوق وقتها فعلًا سيعملون على إغلاق كافة صمامات الحقول التي تضخ على مدينة الزاوية الغربية .

وأضاف “نانو” قائلًا: ثانيًا يطالبون أهالي الجنوب بعثة الأمم المتحدة في أخذ التدابير اللازمة والوقائية التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث من ضمنها لآبد أن يكون هناك للجنوب دور واضح ومدروس في التنمية المكانية وإعطاءهم الأولوية في التوزيع العادل للثروات بين الأقاليم الثلاثة وأيضًا يكون للجنوب صناديق سيادية استثمارية للشباب ومحافظ استثمارية تعمل على تلبية كافة احتياجات مناطق القرى والبلدات في الجنوب الغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية