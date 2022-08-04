الساحل والصحراء يجتمع بوزيري المالية والخارجية ومحافظ المصرف المركزي بغينيا كوناكري

اجتمعت الإدارة التنفيذية للمجموعة المصرفية الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة، بحضور نائب ومساعد المدير العام ومدير الإدارة الناطقة بالفرنسية وامين سر مجلس الإدارة، مع وزيري المالية والخارجية بدولة غينيا كوناكري ، وكذلك محافظ المصرف المركزي الغيني.

تناول الاجتماع مناقشة أُطر التعاون المشترك ما بين المصرف وفروعه بدولة غينيا كوناكري وفق ما حققه المصرف من نجاح على المستويين الاستثماري وتقديم الخدمات والمنتوجات المصرفية .

وفي ختام الاجتماع أشاد وزير المالية الغيني ومحافظ المصرف المركزي الغيني بنشاطات مصرف الساحل والصحراء في دولة غينيا مؤكدين استعداد الحكومة الغينية تسهيل آي إجراءات مصرفية لمصرف الساحل والصحراء للقيام بمهامه على الوجه الأكمل.

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