“الدرسي” يُقدم مقترحًا لمسؤولي مراكز غسيل الكلى بشأن شراء الخدمة بشكل تكاملي وتقديم خدمات نموذجية للمرضى

اجتمع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي»، اليوم الخميس مع مديري مراكز علاج الكلى في ليبيا، بحضور اللجنة العليا للكلى، ورئيس وحدة الكلى بوزارة الصحة، وعدد من ممثلي الشركات المورّدة لمشغلات الغسيل الكلوي لصالح وزارة الصحة.

واستعرض الدرسي، مخرجات الاجتماع الموسّع الذي ترأسه رئيس الحكومة أمس الأربعاء بشأن معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مرضى الكلى، ووضع حلول نهائية لها.

قدّم كذلك مقترحًا لمسؤولي مراكز غسيل الكلى بشأن شراء الخدمة بشكل تكاملي وتقديم خدمات نموذجية للمرضى، لدراسته وتقديم موقف حياله يوم الأحد القادم كحدٍ أقصى.

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