في اجتماع هام.. المنفي والدبيبة والكبير وعدة مسؤولين يناقشون حادثة بنت بية وخطوات الشفافية والإفصاح

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ونائبا المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” و “موسى الكوني” اليوم خميس 4 أغسطس ، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث العديد من الملفات منها مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن حادثة إنفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية ، ومتابعة الشأن العام للدولة خلال النصف الأول من هذا العام ، ومتابعة خطوات الإفصاح والشفافية من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية والعمل على زيادتها .

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