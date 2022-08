بأكبر زيادة من 1995.. بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%

أعلن البنك المركزي الأميركي عزمه على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وفي غضون ذلك، كشف بنك إنجلترا المركزي عن رفعه أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%) إلى 1.75%، بأكبر زيادة منذ عام 1995.

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن معدلات الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وأنّ هذا ما دعم الدولار.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة الماضية عن عزمهما على كبح التضخم المرتفع.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع معدلات الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين بالمئة.

