الخدمات العامة سبها تنتشل 18 ألف طن من النفايات يومياً

قال المتحدث الرسمي لشركة الخدمات العامة فرع سبها أحمد التمتام ،إن حجم النفايات التي يتم انتشالها يومياً من مدينة سبها تبلغ 18 ألف طن.

وأوضح التمتام لتطبيق بكم الاخباري بأن نقص الإمكانيات وعدم توفر المعدات والآليات جعل إنتشال القمامة يقتصر على الشوارع الرئيسية بالمدينة، مضيفا أن المدينة تعاني من قرب مناطقها للمكب الرئيسي والذي بات موطنا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقومون بحرق القمامة عشوائيا وبشكل مستمر.

يذكر بأن مكب سبها للنفايات يقع على مساحة 9 هكتار جنوب مدينة سبها.