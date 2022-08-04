“المشّاي” يجتمع مع إدارات شركة الكهرباء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع

عُقِد اليوم الخميس اجتماعٌ ضمّ كُلاً مِن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد عمر المشاي” و أعضاء مجلس الإدارة بالإدارات العامة للشركة للوقوف على الصعوبات التي تواجه القطاع.

وذلك لتحسين أوضاع الشبكة العامة للكهرباء وتقليل ساعات طرح الاحمال، و أكّد “المشّاي” على دعمه اللامحدود لكل الحلول الفنية المقترحة من الإدارات المعنية لزيادة الانتاج و تقليل ساعات طرح الاحمال.

كما أشار مدير عام الشركة “عبدالحميد المنفوخ” إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الوحدات الجديدة وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء مع الاستمرار بمتابعة المشاريع المتوقفة و تفعيلها في أقرب وقت ممكن.

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