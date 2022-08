أسعار النفط تُواصل التراجع في ختام تعاملات الخميس

تراجعىت أسعار النفط، بنحو 3% مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وواصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام أمس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية، عقب ظهور بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وتم تداول برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” دون مستوى 90 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير 2022.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بـ3% وتداولت عند مستويات 93.8 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 3% وتداولت عند مستويات 88.3 دولاراً للبرميل.

ويأتي تراجع الأسعار في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشراً على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وزاد فتور السوق بعد قرار لتكتل “أوبك+” أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر القادم.

وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تمثل 0.1% فحسب من الطلب العالمي، فإن توقعات الطلب لا تزال متشائمة بفعل زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ومتاعب الدين في الاقتصادات الناشئة وسياسة مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط.

