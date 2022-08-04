النهر الصناعي يستعد لرفع إنتاجه المائي

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن المشروع يستعد لرفع حجم الإنتاج المائي بعد الإنتهاء من عملية إعادة تأهيل 171 بئر.

وأوضح الساعدي لتطبيق بكم الاخباري، إن إنتاج منظومة الحساونة الأعلى يصل إلى مليون و150 ألف لتر مكعب يومياً من الطاقة الكلية للمنظومة المقدرة 2 مليون لتر مكعب، بينما تنتج منظومة تازربو 900 ألف لتر مكعب يومياً من الطاقة الكلية للمنظومة والتي تبلع 1.6 مليون لتر مكعب، في حين لم يتجاوز إنتاج منظومة غدامس 100 ألف لتر يومياً من الطاقة الكلية المقدرة 3 مليون لتر مكعب.

وكشف الساعدي بأن الإنتاج المائي الكلي للمشروع يومياً بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي أكثر من 2 مليون لتر مكعب يومياً ،بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع 6 مليون لتر مكعب يومياً.