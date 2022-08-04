المركزي ينشر إجمالي الإيراد والإنفاق منذ يناير وحتى يوليو 2022

ذكر تقرير مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الشهري عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى 31/7/2022 أنّ إجمالي الإيرادات قد بلغت 77.2 مليار دينار؛ ‎حيث بلغت إيرادات مبيعات النفط56.1 مليار، وإيرادات أتاوات نفطية 8.2 مليار، وإيرادات من أتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار، والضرائب 628 مليون، والجمارك 34 مليون، والاتصالات 146 مليون، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون وإيرادات أخرى 528 مليون‎.

بينما وصل إجمالي الإنفاق إلى 45.1 مليار دينار، بدايةً من 23.2 مليار دينار للمرتبات، 3،6 مليار دينار للنفقات التسييرية، 118 مليون دينار ضمن الباب الثالث للتنمية منها منح الطلبة التي أُحيلت للسفارات الليبية بالخارج، و11.7 مليار للدعم، وأخيراً ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 6.5 مليار.

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