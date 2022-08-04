المركزي: إجمالي الإيرادات تجاوز 77 مليار دينار والإنفاق 45 مليون من يناير حتى يوليو 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس، إن إجمالي الإيرادات المالية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، بلغت 77.2 مليار دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق 45.1 مليار دينار.

وكشف المصرف في بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق العام في الدولة الليبية، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.1 مليار، وإتاوات النفط بلغت 8.2 مليار، فيما حققت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار.

وأضاف المركزي، أن إيرادات الضرائب بلغ 628 مليون، وإيرادات الجمارك 34 مليونا، وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليون، فيما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 90 مليونا، و528 مليون دينار إيرادات أخرى.

وعن الإنفاق العام بلغت قيمة باب المرتبات 23.2 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 3.6 مليار، وباب الدعم 11.7 مليار، وباب التنمية 118 مليونا، إلى جانب ميزانية استثنائية خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 6.5 مليار، بينما بلغ باب الطوارئ صفر، بحسب البيان.

وذكر المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها بلغت 16.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، فيما بلغ استخدامات النقد الأجنبي 14 مليار دولار.

وتابع المركزي أن مصروفات حكومة الوحدة الوطنية بلغت أكثر من 763 مليون دينار، والمجلس الرئاسي 311 مليونا، ومجلس النواب 520 مليونا، والمجلس الأعلى للدولة 26 مليونا.