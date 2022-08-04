المركزي: إيرادات ليبيا خلال 7 أشهر بلغت 77.2 مليار دينار والإنفاق 45.1 مليار دينار

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن حجم الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى 31 من شهر يوليو الماضي، حيث الإيرادات 77.2 مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق 45.1 مليار دينار.

وأوضح تقرير المركزي، إن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط بلغت 56.1 مليار، ومن إتاوات النفط 8.2 ومن إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بلغت 11.4 ،في حين حققت إيرادات الضراب 628 مليون دينار، والجمارك 34 مليون دينار، والاتصالات 146 مليون دينار، وسجلت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار. إضافة إلى 528 مليون دينار إيرادات أخرى.